Продовж недовгого польоту у гелікоптера відвалилася лопасть, після його той почав стрімко падати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News та соцмережі.

Дивіться також У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон: є загиблі

Падіння гелікоптера у Гудзон потрапило на відео

У Нью-Йорку сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера. Всього через 15 хвилин з моменту здіймання у повітря у нього відпала лопасть, після чого транспорт стрімко полетів донизу у річку.

Внаслідок цього загинуло 6 людей, зокрема діти, що були пасажирами. Це абсотно усі, що були у гелікоптері. З них 4 загинули одразу, інші ж не пережили отримані травми та померли згодом.

У мережі з'явилося відео аварії.

Гелікоптер падає у річку Гудзон у Нью-Йорку: дивІться відео

Президент США Дональд Трамп назвав аварію "жахливою" в дописі у Truth Social і сказав, що "кадри аварії жахливі". Він висловив співчуття рідним та друзям загиблих.

Очевидці також зняли те, як тоне вертоліт. На кадрах видно, що після падіння у воду він перевернувся до гори дном.