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      Гелікоптер керівництва клубу АПЛ упав і зайнявся біля стадіону у Британії

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      У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті"
      У Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" / Sky News

      У британському Лестері поблизу стадіону місцевого футбольного клубу, що виступає в Англійській Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон – 24 канал), упав гелікоптер, який належить власнику команди Вішаю Шрівадданапрабху. У підсумку на місці інциденту утворилася велика пожежа.

      Як повідомляє Sky News, з посиланням на очевидців, вертоліт злетів прямо з газону стадіону, однак за кілька секунд втратив контроль, почав обертатися навколо своєї осі та упав на територію паркінгу для співробітників клубу. У підсумку утворилася величезна пожежа.

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      Наразі невідомо, хто саме перебував на борту. Також немає інформації щодо жертв.

      Поліція наразі з’ясовує всі обставини. На місці працюють відповідні екстренні служби.

      Додамо, що інцидент стався за кілька годин після футбольного матчу – "Лестер" розписав мирову із лондонським "Вест Хемом" (1:1).

      Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, у Києві на Трухановому острові упав вертоліт, який належав власнику компанії "Миронівський хлібопродукт" мільярдеру Юрію Косюку.

      Теги: Спорт Футбол авіація Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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