Гелікоптер керівництва клубу АПЛ упав і зайнявся біля стадіону у Британії

У британському Лестері поблизу стадіону місцевого футбольного клубу, що виступає в Англійській Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон – 24 канал), упав гелікоптер, який належить власнику команди Вішаю Шрівадданапрабху. У підсумку на місці інциденту утворилася велика пожежа.

Як повідомляє Sky News, з посиланням на очевидців, вертоліт злетів прямо з газону стадіону, однак за кілька секунд втратив контроль, почав обертатися навколо своєї осі та упав на територію паркінгу для співробітників клубу. У підсумку утворилася величезна пожежа.

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Наразі невідомо, хто саме перебував на борту. Також немає інформації щодо жертв.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини. На місці працюють відповідні екстренні служби.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) 27 October 2018

Додамо, що інцидент стався за кілька годин після футбольного матчу – "Лестер" розписав мирову із лондонським "Вест Хемом" (1:1).

Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, у Києві на Трухановому острові упав вертоліт, який належав власнику компанії "Миронівський хлібопродукт" мільярдеру Юрію Косюку.