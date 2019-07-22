Гелікоптер на окрузі, де програє Пашинський: журналісти знайшли його на стадіоні – фотодоказ
Гелікоптер із спецпідрозділом ТОР прилетів на одномандатний виборчий округ №64 в Коростені, що на Житомирщині, де балотується скандальний нардеп Сергій Пашинський. Поліція замовчувала про місцеперебування вертольота, але журналісти 24 каналу його таки вдалося знайшти.
Чому гелікоптер з'явився на окрузі наразі точно невідомо. Речниця місцевої поліції лише наголосила, що так вони забезпечують правопорядок та охорону для окружної виборчої комісії.
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Журналістам 24 каналу вертоліт вдалося знайти аж на стадіоні "Локомотив" в Коростені. Проте до нього кореспондентів не підпустили.
Гелікоптер Мі-8 на стадіоні "Локомотив"
На окрузі чергує поліція зі зброєю, але з журналістами вони спілкуються неохоче. Також ходять чутки, що ним повезуть протоколи і бюлетені до ЦВК, але в поліції цієї інформації не підтвердили.
Зазначимо, що на окрузі №64 в Коростені балотується всього 8 кандидатів по мажоритарці. Серед них і одіозний нардеп Сергій Пашинський від "Народного фронту". Він нині на 3 місті, що йому дуже не подобається. Станом на зараз результати голосування на 64 окрузі такі: лідирує Сігачов В'ячеслав від партії "Слуга народу" – майже 27% голосів, потім самовисуванець Володимир Арешонков – теж майже 27%, а в Пашинського трохи більше 18%.
Результати виборів на окрузі №64 у Коростені
"Всі ті, хто дуже нервуються, за щось переживають, вони просто знайомляться з результатами. Мені здається, що вони мають визнати волю людей. Тому я особисто вбачаю, що це звичайні робочі процеси", – сказав кандидат Володимир Арешонков.
Натомість самі житомиряни радіють від того, що Пашинський на окрузі програє, проте на камеру це не говорять.
Фоторепортаж журналістів 24 каналу із Коростеня
А рішення привезти гелікоптер у Коростень прийняли у Міністерстві внутрішніх справ.
Що відомо про Сергія Пашинського і чому він скандальний?Сергій Пашинський – народний депутат України 4 скликань, а під час останнього очолював оборонний комітет Верховної Ради. Перший скандал за участю Пашинського мав місце під час Революції Гідності. Тоді протестувальники зупинили автівку, у багажнику якої виявили снайперську гвинтівку. Парламентар допоміг снайперу поїхати з Майдану, сівши до нього в авто.
Черговий скандал стався, коли політик вистрелив у спину мешканцю Київської області Василю Хімікусу з пістолета. Тоді Пашинський запевняв, що це була виключно самооборона, натомість Хімікус стверджував, що саме нардеп винен у конфлікті.
Журналісти стверджували, що Сергій Пашинський у 2016-17 роках організував закупівлю списаних чеських БМП-1 за ціною металобрухту – 20-25 тисяч євро за одну машину. Після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вони передавалися Збройним силам України. 200 БМП коштували українському бюджету 41 мільйон доларів, тобто по 205 тисяч за кожну.