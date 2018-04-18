22:29
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Геллі Беррі вбрала сукню з пікантним декольте: спокусливе фото

187 Читать новость на русском
Геллі Беррі показала спокусливі знімки
Геллі Беррі показала спокусливі знімки / asn.in.ua

Знаменита голлівудська акторка Геллі Беррі здивувала прихильників знімками, де вона позує у вбранні з пікантним декольте. Сексуальні світлини з'явились на Instagram-сторінці зірки.

51-річна Геллі Беррі може похизуватись ідеальною фігурою. Свою форму акторка підтримує завдяки правильному харчуванню та спорту. Однак йогою зірка частенько займається топлес, що вже демонструвала в соціальній мережі.

Тепер Геллі Беррі вирішила здивувати своїх підписників відвертими образами. Перед камерою зірка позувала в темному платті, яке підкреслило пишні груди акторки. Промінь сонця, що падав на бюст Геллі Беррі, додав ще більшої сексуальності світлині. Окрім цього, знаменитість заплющила очі, насолоджуючись вітром.

Навчилася закохуватися в моменти, які складають моє життя!
– прокоментувала Геллі Беррі.

Learning to fall in love with the moments as they make up my life!

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

Це не вперше Геллі Беррі ділиться з прихильниками спокусливими знімками. На початку квітня зірка опублікувала фото в спідній білизні.

Хто така Геллі Беррі?
Американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Знаменита Геллі Беррі зіграла головні ролі у "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук