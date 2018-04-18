Геллі Беррі вбрала сукню з пікантним декольте: спокусливе фото
Знаменита голлівудська акторка Геллі Беррі здивувала прихильників знімками, де вона позує у вбранні з пікантним декольте. Сексуальні світлини з'явились на Instagram-сторінці зірки.
51-річна Геллі Беррі може похизуватись ідеальною фігурою. Свою форму акторка підтримує завдяки правильному харчуванню та спорту. Однак йогою зірка частенько займається топлес, що вже демонструвала в соціальній мережі.
Тепер Геллі Беррі вирішила здивувати своїх підписників відвертими образами. Перед камерою зірка позувала в темному платті, яке підкреслило пишні груди акторки. Промінь сонця, що падав на бюст Геллі Беррі, додав ще більшої сексуальності світлині. Окрім цього, знаменитість заплющила очі, насолоджуючись вітром.
Навчилася закохуватися в моменти, які складають моє життя!
– прокоментувала Геллі Беррі.
Це не вперше Геллі Беррі ділиться з прихильниками спокусливими знімками. На початку квітня зірка опублікувала фото в спідній білизні.
Хто така Геллі Беррі?
Американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Знаменита Геллі Беррі зіграла головні ролі у "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".