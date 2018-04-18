Геллі Беррі вбрала сукню з пікантним декольте: спокусливе фото

Знаменита голлівудська акторка Геллі Беррі здивувала прихильників знімками, де вона позує у вбранні з пікантним декольте. Сексуальні світлини з'явились на Instagram-сторінці зірки.

51-річна Геллі Беррі може похизуватись ідеальною фігурою. Свою форму акторка підтримує завдяки правильному харчуванню та спорту. Однак йогою зірка частенько займається топлес, що вже демонструвала в соціальній мережі.

Тепер Геллі Беррі вирішила здивувати своїх підписників відвертими образами. Перед камерою зірка позувала в темному платті, яке підкреслило пишні груди акторки. Промінь сонця, що падав на бюст Геллі Беррі, додав ще більшої сексуальності світлині. Окрім цього, знаменитість заплющила очі, насолоджуючись вітром.

Навчилася закохуватися в моменти, які складають моє життя!

– прокоментувала Геллі Беррі.

Це не вперше Геллі Беррі ділиться з прихильниками спокусливими знімками. На початку квітня зірка опублікувала фото в спідній білизні.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 8 Кві 2018 р. о 7:49 PDT

Хто така Геллі Беррі?

Американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Знаменита Геллі Беррі зіграла головні ролі у "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".