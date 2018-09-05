Гендерна рівність: українки не завжди усвідомлюють, коли їх дискримінують

В Україні дискримінація у трудовій сфері існує у великій кількості напрямків, при цьому багато жінок не усвідомлюють, які випадки є дискримінуючими.

Таку думку у коментарі сайту 24 каналу висловила юристка, учасниця Феміністичної освітньої групи "Резистанта" Олена Зайцева.

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За її словами, якщо провести експеримент, і подати два однакові резюме з різницею лише в статі, то можна побачити, що жінкам пропонуються не лише менш престижні вакансії, але й менша заробітна плата.

Державна статистика говорить про розрив заробітних плат жінок та чоловіків в Україні у 22% (не на користь жінок, звичайно), а законодавство все ще обмежує жінок у праві займатись певними видами робіт (що призводить до нелегальної зайнятості чи змушує виконувати менш оплачувану роботу),

– пояснила Зайцева.

За її словами, класично "жіночі" роботи є менш оплачуваними, але як тільки якась сфера стає більш фінансово вигідною, жінок звідти поступово витісняють чоловіки (як можна побачити в сфері освіти в Європі).

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Вона також додала, що просування кар'єрними сходами для жінок теж виявляється складнішим, навіть у стереотипно жіночих професіях саме чоловіки швидше обираються на керівні посади, а жінки можуть роками працювати лише на рівні помічниць чи спеціалісток (разом з тим маючи високу кваліфікацію та виконуючи основну роботу).

"Майже в кожній родині є така історія, і причина тут не в кращості чоловіків, а у стереотипах та додатковому безоплатному навантаженні на жінок, яке люблять романтизувати під назвою "берегиня". За даними статистики чоловіки сьогодні ні в Україні, ні в жодній країні світу не займаються в рівній з жінками мірі домашньою, неоплачуваною роботою, доглядом, дітьми. Така робота часто взагалі не вважається роботою і не ціниться, разом з тим залишаючись відповідальністю жінки і відбираючи час та ресурси, які могли б бути витраченими жінками в оплачуваній сфері, в кар'єрному зростанні", – сказала юристка.

Крім того, як зазначила Зайцева, сьогодні багато жінок не усвідомлюють, які випадки є дискримінуючими, оскільки не мають із чим порівняти або ж схильні приймати і вірити стереотипним уявленням про "жіночий" і "чоловічий" мозок.

Які гендерні квоти пропонують в українській політиці

У грудні 2014 року в парламент було внесено законопроект 1456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)", який пропонує встановити квоти у виборчих списках політичних партій – на рівні не менше 30% і не більше 70% однієї статі у відповідних виборчих списках. При цьому у першій п’ятірці пропонується запровадити частку представників однієї статі на рівні не більше 60%. Однак законопроект досі не ухвалено.