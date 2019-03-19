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      Гендиректор ПФК розкритикував рішення про підвищення тарифів на з/д вантажоперевезення

      27 Читать новость на русском
      Феронікелевий комбінат
      Феронікелевий комбінат

      Побузький феронікелевий комбінат (ПФК), що входить до групи Solway, не вітає ініціативу АТ "Укрзалізниця" про введення автоматичної індексації тарифів на вантажоперевезення.

      Про це повідомив журналістам генеральний директор підприємства Олег Беспалов.

      Він зазначив, що у комбінату є проблеми з тягою. "Працюємо з компаніями, у яких є вагони, але у них немає локомотивів, сказав Беспалов. – Особливо є проблеми, коли невеликі поставки. Наприклад, 4 вагони з доломітом не могли доїхати два місяці. Довелося везти автотранспортом".

      При цьому він заявив, що ПФК не вітає ініціативу "Укрзалізниці" про автоматичну індексацію тарифів на вантажоперевезення, оскільки державне підприємство лише піднімає ціну на послуги, не збільшуючи при цьому парк вагонів або локомотивів. "У них рентабельність 65%, а вони ціни підвищують", сказав Беспалов.

      Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури опублікувало проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році.

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      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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