Гендиректор розповів про інвестиційні пріоритети Метінвесту
"Метінвест" планує закінчити комплексну модернізацію виробництва на Маріупольському металургійному комбінаті ім Ілліча.
Як зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков, на ММКІ готується реконструкція цеху холодної прокатки і оцинковки.
"У нас достатньо серйозна подальша програма розвитку комбінату. Наступним етапом у нас стан холодної прокатки разом з травильним відділенням і оцинковка, яку ми теж плануємо довести до кращих світових стандартів", - зазначив Риженков.
За його словами, група також планує завершити модернізацію доменної печі №6 на "Азовсталі": "Вона вже увійшла в період реконструкції, вона буде тривати в найближчі кілька років".
На етапі проєктування знаходиться проєкт з будівництва кисневого цеху на комбінаті "Запоріжсталь", зазначив гендиректор "Метінвесту".
Група також планує завершити будівництво циклічно-потокової технології і почати проєктування флотації на Північному ГЗК. Планується розпочати роботи з будівництва циклічно-потокової технології і на Інгулецькому ГЗК.