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      Гендиректор розповів про інвестиційні пріоритети Метінвесту

      39 Читать новость на русском
      Юрій Риженков
      Юрій Риженков / mrpl.city

      "Метінвест" планує закінчити комплексну модернізацію виробництва на Маріупольському металургійному комбінаті ім Ілліча.

      Як зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков, на ММКІ готується реконструкція цеху холодної прокатки і оцинковки.

      "У нас достатньо серйозна подальша програма розвитку комбінату. Наступним етапом у нас стан холодної прокатки разом з травильним відділенням і оцинковка, яку ми теж плануємо довести до кращих світових стандартів", - зазначив Риженков.

      За його словами, група також планує завершити модернізацію доменної печі №6 на "Азовсталі": "Вона вже увійшла в період реконструкції, вона буде тривати в найближчі кілька років".

      На етапі проєктування знаходиться проєкт з будівництва кисневого цеху на комбінаті "Запоріжсталь", зазначив гендиректор "Метінвесту".

      Група також планує завершити будівництво циклічно-потокової технології і почати проєктування флотації на Північному ГЗК. Планується розпочати роботи з будівництва циклічно-потокової технології і на Інгулецькому ГЗК.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Металургія Інвестиції
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