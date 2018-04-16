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Гендиректор Xiaomi випадково засвітив Mi Band 3: фото

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З'явились фото Mi Band 3
З'явились фото Mi Band 3 / Фото з відкритих джерел

Під час презентації ігрового смартфона Black Shark від Xiaomi генеральний директор компанії Лей Цзюнь з’явився із новим розумним браслетом.

Як пише видання tehnot.com, логічно припустити, що це саме Xiaomi Mi Band 3, вихід якого в компанії обіцяють вже цього року.

Читайте також: Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Black Shark: огляд, фото та ціна

Як свідчать знімки, фітнес-браслет має обтічний корпус капсули. Новинка має сенсорну кнопку, яка буде використовуватися для повернення в попереднє меню або підтвердження дії, щоправда вона не особливо виділяється на екрані.

За чутками, Xiaomi Mi Band 3 мають представити у червні. Новинка має підтримувати GPS і NFC, а також має бути оснащеною сенсорним екраном.

За прогнозами, Xiaomi Mi Band 3 можна буде придбати за 25 доларів (650 гривень).

Xiaomi Mi Band 3

Як виглядає Xiaomi Mi Band 3

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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