Гендиректора "Укрвакцини" звинувачують у розтраті 1,5 мільйона гривень

Прокуратура Києва повідомила про підозру генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" за фактом розтрати майна у сумі 1,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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Встановлено, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що "слідством здобуто достатньо доказів, які не тільки вказують, що приватними підприємствами зазначені послуги по охороні перевезення вантажів не надавались ДП "Укрвакцина", а й взагалі ці приватні суб'єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охоронної діяльності".

Посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Прокуратура вимагатиме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.