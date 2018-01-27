Генерал пояснив стратегічну мету Путіна з Керченським мостом

Незаконне будівництво Кримського мосту між Росією та територією анексованого півострова переслідує безліч стратегічних цілей, в тому числі і військового характеру.

Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко в ефірі ObozTV.

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Для України вже зараз порушується екологія, це збитки економічних комунікацій на рівні океан-море, кораблі такого класу не можуть пройти під арками моста. Як військова людина можу сказати, що це артерія, по якій можна швидко доставити війська і техніку. Те, що це робиться з цією стратегічною метою – це однозначно,

– підкреслив генерал.

Романенко зазначив, що зараз Україні потрібно в судовому порядку стягнути з Росії збитки, завдані цим будівництвом.

"Ми можемо зараз в судах вирішувати це питання. Нехай вони платять за всі ці порушення: економічні, фінансові, екологічні. Окрім того, потрібно розглядати міст як об'єкт інфраструктури, але який забезпечує вирішення військових питань", – додав начальник Генштабу.

Нагадаємо, російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що ситуація в анексованому Криму погіршуватиметься і всупереч плану Кримський міст не буде введений в експлуатацію у 2018 році.