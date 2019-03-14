Генерал США: Росія думає про використання ядерної зброї для швидкої перемоги над сусідами

Москва роздумує над тим, щоб перемогти слабших сусідів швидко. Російські військові стратеги серйозно вивчають можливість застосування ядерної зброї у військових конфліктах, аби випередити реакцію США.

Це частина російської доктрини і їхнього способу ведення війни, вважає головнокомандувачем силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, пише "Голос Америки".

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У Пентагоні наголошують, що Росія не здатна конкурувати з американськими військовими в тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї. Тому Москва замислилась про те, як випередити США. Мова йде про використання ядерної зброї для швидких перемог над слабшими сусідами.

Ескалація з метою домінування – ось як вони дивляться на це. І якщо ви подивитеся на модернізацію їх збройових систем сьогодні, то, думаю, ви помітите, як вони можуть використовуватися саме для цих цілей при певній ескалації. Я вважаю, що вони дійсно розробляються для цього,

– сказав Скапаротті комітету Палати представників з питань збройних сил.

Зі свого боку, виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбарджер зазначила, що китайські військові стратеги розробили аналогічну теорію здобуття перемоги в конфліктах.

"Модернізація збройних сил Росії і Китаю, в поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм факту", – заявила Вілбарджер.

Скапаротті наголосив, що Росія підкріплює цю стратегію активними запасами, що складаються з приблизно 2 тисяч збройових систем. Ці системи здатні доставляти "нестратегічну", тобто порівняно невелику ядерну зброю. А запаси цієї зброї викликають занепокоєння.

Вони підтримують помилкову впевненість Москви у тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужної зброї, дасть Росії силову перевагу в кризах і на більш низьких рівнях конфлікту,

– наголосив генерал.

Чому ситуація між ядерними країнами неспокійна?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.



Країни, у яких досі є ядерна зброя