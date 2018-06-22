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Генеральна асамблея ООН розгляне питання виведення російських військ з Придністров'я

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Генеральна асамблея ООН обговорить виведення російських військ з території Молдови
Генеральна асамблея ООН обговорить виведення російських військ з території Молдови / un.org

У п'ятницю, 22 червня, Генеральна асамблея ООН розгляне проект резолюції про виведення іноземних військ з території Придністров'я.

Про це повідомив молдовський телеканал Publika.

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Зазначається, що у підписанні документу також взяли участь Румунія, Україна, Грузія, Естонія, Молдова, Латвія, Литва та Канада.

До проекту резолюції входить низка зобов'язань, які Росія взяла на себе 1999 року на саміті ОБСЄ в Стамбулі. Одним із зобов'язань було виведення з території Молдови російських військових підрозділів та озброєння.

Додамо, що йдеться про Оперативну групу російських військ, а не про миротворчі війська.

У документі зазначається, що Молдова є нейтральною  державою, згідно Конституції країни, тому перебування на її території іноземних військ є незаконною.

Усіх учасників ООН закликають поважати суверенітет і територіальну цілісність держав, не загрожувати нікому та не використовувати силу.

Теги: Новини Росії Новини політики ООН Європа Молдова
Джерело: 24 Канал
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