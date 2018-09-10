"Генеральне прибирання" у Тихому океані: підготовка майже завершена

До "генерального прибирання" у Тихому океані готуються на західному узбережжі США. Біля Сан-Франциско молодий голландський винахідник Боян Слат випробовує систему очищення Ocean Cleanup. Обіцяє, що його прилад зможе звільнити океанські води від сміття, якого накопичилося 88 тисяч тонн.

Новий "континент" у Тихому океані з`явився завдяки людській діяльності і повністю складається зі сміття, здебільшого – пластику.

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Тут може плавати пляшка з Лос-Анджелеса поруч з контейнером з Маніли. За оцінкою фахівців, посеред Тихого океану накопичилося понад 88 тисяч тонн сміття. Площа сміттєвої плями дорівнює двом площам американського штату Техас.

Ця проблема має три аспекти. По-перше, сотням видів риб загрожує зникнення. Крім того, економічні ризики. Забруднення пластиком коштує кілька сотень мільярдів доларів, адже впливає на рибну промисловість і туризм. А ще невеликі частинки пластику потрапляють в харчовий ланцюг, тож і з їжею – в організм людей, а це вже – загроза для людства,

– пояснив засновник Ocean Cleanup Боян Слат.

24-річний Боян вирішив взятися за генеральне прибирання в Тихому океані: "Місія компанії Ocean Cleanup – очистити океан від пластику".

Як працює технологія, винахідник пояснює на відео:

За п'ять років молодий голландець зміг зібрати 30 мільйонів доларів на свій стартап під назвою Ocean Cleanup. Боян розробив спеціальну очисну систему для реалізації цієї амбітної мети. Вона складається з ланцюга труб довжиною 600 метрів. Під дією вітру і хвиль ланцюг вигинається у формі літери U і туди потрапляє сміття, яке потім вивозять кораблями на материк і там переробляють.



Підготовчі до старту роботи майже завершено

Труби оснащені електролампами, камерами і датчиками для уникнення зіткнень. Зараз система проходить випробування неподалік від Сан-Франциско. Якщо вони будуть успішними, то вже до кінця 2018 року до "Великої сміттєвої плями" посеред Тихого океану попливуть 60 таких апаратів.

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За словами Бояна, за 5 років вони зможуть зібрати 50% сміття, яке там плаває. А повністю очистити Тихий океан від плями можна буде до 2040 року.