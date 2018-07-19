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Генетики зможуть редагувати ДНК дітей

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Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
Генетики зможуть редагувати ДНК дітей / ua.korrespondent.net/

Незалежна асоціація в галузі біоетики "Nuffield Council" у Великобританії погодилася визнати морально допустимим редагування ДНК ембріонів людини.

Технологія редагування генів допоможе позбавити майбутніх дітей від невиліковних спадкових хвороб, передає "Країна здоров'я".

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"Редактор генів "Crispr" можна використовувати при роботі з ембріонами тільки у двох випадках: якщо це допоможе позбавити майбутню дитину від спадкових невиліковних хвороб та якщо це допоможе зробити вираженими характеристики її здоров'я", – зазначили генетики.

via GIPHY

Та критики цього ноу-хау переконані, що технологію генетичного редагування почнуть застосовувати для формування зовнішності або з метою досягнення переваги якогось індивіда.

Та фахівці зазначають, що генетичне редагування є важливим, оскільки дозволить уникнути виникнення великих генетичних мутацій, які загрожують онкозахворюваннями.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Діти Здоров'я Медицина дослідження
Джерело: 24 Канал
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