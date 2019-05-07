Геніальний український авіаконструктор, що зробив революцію у сфері авіації

Ігор Сікорський – справжній геній авіабудування. Вже у 22 роки він підкорив Європу своїми винаходами, піднявши у небо літак власної конструкції. Його гелікоптер став єдиним гвинтокрилом, який взяв участь у Другій світовій війні. Крім того, людство і сьогодні використовує розробки Сікорського для виготовлення гвинтокрилів.

Майбутній відомий авіаконструктор народився у Києві, а 1889 році. Він багато вчився, спочатку у Петербурзі, потім у Парижі, а згодом і в Київському політехнічному інституті.

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Хлопець все життя мріяв про створення такого дива, як гвинтокрил. Цю ідею, Ігорю навіяли малюнки повітряного гвинта Леонардо да Вінчі. Згодом реалізувати свої плани йому вдалося далеко за океаном. Вже у 22 роки Ігор Сікорський став відомий на всю Європу. Він підняв у небо літак власної конструкції С-5, який пересувався зі швидкістю 125 кілометрів на годину та міг підійматися на висоту до 500 метрів.



Ігор Сікорський – геніальний український авіаконструктор

Тож, юного авіаконструктора одразу запросили до Петербурга, де він створив чотиримоторні літаки "Гранд" та "Ілля Муромець". Вони могли перевозити до 40 пасажирів або ж до 2,5 тонн вантажу. А 17 червня 1914 року літак "Ілля Муромець" зміг подолати відстань у 1221 кілометр з Петербурга до Києва. Саме цей літак став прообразом пасажирської та стратегічної бомбардувальної авіації у всьому світі.



Літак "Ілля Муромець" Ігоря Сікорського

Такі досягнення принесли нечуваний успіх винахіднику, проте через декілька років Ігор Сікорський вирішує назавжди покинути імперію. Всі плани на втілення мрії зруйнували лютневі події 1917 року, робота практично зупинилася. Багато кваліфікованих працівників було втрачено: хтось мусив виживати, залишивши авіацію, когось було репресовано, інші – виїхали за кордон.

Відтак у 1918 році винахідник емігрує до Парижа, а вже наступного року – до США. Саме у Сполучених Штатах Сікорському вдалося втілити свою давню мрію про створення гелікоптера. У 1923 році він заснував власну компанію під назвою Sikorsky Aircraft. Першим інвестором фірми став товариш Сікорського, відомий композитор Сергій Рахманінов, який вклав у розробку проекту п'ять тисяч доларів.



Гелікоптер Ігоря Сікорського

Перший у світі гелікоптер піднявся в небо у 1939 році, проте випробування закінчилося не ідеально. Коли він відірвався від землі, сила протидії почала розкручувати сам вертоліт у протилежну сторону. Сікорський швидко вигадав, як виправити цей недолік і взявся за вдосконалення.

Роботу було завершено, але офіційного випробування нового винаходу провести не вдалося, гелікоптер був відразу ж відправлений на ризикове завдання. Того дня розгулялася сильна буря, кораблі поверталися з відкритих вод до берега, проте одна баржа з двома моряками на борту відірвалася. Люди опинилися в пастці й, здавалося, що порятунку вже не дочекатися.

Саме тоді поліція Нью-Йорка згадала про дивовижну розробку Сікорського. Винахідник негайно підняв у повітря гелікоптер і зробив неможливе. Моряки були успішно врятовані, а новини про цю подію стрімко розлетілися по світу.



Сікорський своїми винаходами врятував не одне життя

Вражений таким винаходом, уряд США відразу замовив 400 бойових одиниць гелікоптера для армії та берегової охорони, згодом замовлення надійшло і від представників Великої Британії. Гелікоптер VS-300 здатний був сідати на сушу, на поверхню води чи навіть на палубу крейсера, а також переносити на борту до восьми протичовнових бомб. Таким чином, цей гелікоптер став єдиним гвинтокрилом, який взяв участь у Другій світовій війні.

Впродовж свого життя у США винахідник розробив 17 базових типів літаків і 18 гелікоптерів. За цей час він отримав низку американських відзнак і нагород. Сам авіаконструктор найбільше пишався тим, що за допомогою його винаходу можна рятувати людські життя.



Ігор Сікорський

Ще за життя його ім'я з'явилося в національному залі слави США, поряд з такими науковцями як Едісон і Пастер. Талановитий авіатор займався авіаконструюванням до кінця своїх днів. Помер Ігор Сікорський 26 жовтня 1972 року у місті Істон, штат Коннектикут. Гвинтокрили й зараз випускають саме за розробкою Сікорського.