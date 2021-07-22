Стрибнув з катамарана і зламав шию: на Азовському морі трагічно загинув 20-річний хлопець

20-річний мешканець Дніпра під час відпочинку на Азовському морі в Генічеську невдало стрибнув з катамарана і вдарився об каміння на дні. Через удар він зламав шию і помер на місці.

Трагедія сталася у середу, 21 липня, в курортному Генічеську. Хлопець стрибнув з катамарана у мілководдя.

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Деталі загибелі хлопця на відпочинку

Володимир разом із мамою відпочивав на морі. У той день вони вирішили покататися на катамарані. Під час атракції юнак раптово захотів стрибнути у воду, і, на жаль, цей стрибок став фатальним. Він вдарився об дно на мілководді.

Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопця. Вона була миттєвою.

Що відомо про загиблого юнака

Загиблий був єдиною дитиною в сім'ї. Він працював кухарем в одному з ресторанів Дніпра.

Мама Володимира повідомила, що його поховають завтра, 23 липня, у рідному місті.

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