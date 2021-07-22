Стрибнув з катамарана і зламав шию: на Азовському морі трагічно загинув 20-річний хлопець
Джерело:Дніпро вечірній
20-річний мешканець Дніпра під час відпочинку на Азовському морі в Генічеську невдало стрибнув з катамарана і вдарився об каміння на дні. Через удар він зламав шию і помер на місці.
Трагедія сталася у середу, 21 липня, в курортному Генічеську. Хлопець стрибнув з катамарана у мілководдя.
Зверніть увагу У курортній Кирилівці після зникнення знайшли мертвим 17-річного хлопця
Деталі загибелі хлопця на відпочинку
Володимир разом із мамою відпочивав на морі. У той день вони вирішили покататися на катамарані. Під час атракції юнак раптово захотів стрибнути у воду, і, на жаль, цей стрибок став фатальним. Він вдарився об дно на мілководді.
Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопця. Вона була миттєвою.
Що відомо про загиблого юнака
Загиблий був єдиною дитиною в сім'ї. Він працював кухарем в одному з ресторанів Дніпра.
Мама Володимира повідомила, що його поховають завтра, 23 липня, у рідному місті.
Не забувайте про правила поведінки на воді:
- купайтеся у спеціально відведених місцях;
- не запливайте далеко, особливо, якщо не впевнені у власних силах;
- не залишайте дітей без нагляду біля водойм та не дозволяйте їм ходити купатися самостійно;
- не стрибайте у воду з човнів, катерів та іншого водного транспорту;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- температура води має становити не менше +17 градусів;
- слідкуйте за погодою та не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.