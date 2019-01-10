"Генк" відмовився відпускати Маліновського
Український півзахисник Руслан Маліновський під час зимового трансферного вікна не буде змінювати клуб та продовжить виступати за "Генк". У послугах гравця збірної України зацікавлена італійська "Рома".
У четвер з'явилася інформація, що Маліновський вирішив підсилити "вовків" і незабаром покине "Генк". Проте бельгійський клуб все заперечує.
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Команда зараз бореться за чемпіонство, тому взимку одного з лідерів не продасть, повідомляє Football-italia.
"Руслан точно нікуди не піде в січні. Що стосується літа, то не знаю, подивимося, але зі спортивним директором "Роми" ми ніяких переговорів не вели", – заявив директор "Генка" Дімітрі де Конде.
Джерело: 24 Канал
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