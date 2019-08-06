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      Генпрокуратура викликає Гонтареву на допит: вона має 6 днів, щоб прибути в Україну – фото

      952 Читать новость на русском
      Валерія Гонтарева
      Валерія Гонтарева / slovoidilo.ua

      ГПУ хоче допитати екс-очільницю Нацбанку у справах про привласнення і розтрату майна та про сприяння учасникам злочинних організацій.

      Гонтарева, яка зараз проживає у Великобританії, має час, щоб прибути на допит в Україну. Його призначили на 13:30 12 серпня. Про це інформує прес-служба Генпрокуратури.

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      Там також оприлюднили фото повістки, адресованої Валерії Гонтаревій.

      повістка Гонтаревій
      Повістка, адресована Гонтаревій/ фото документу – сайт ГПУ

      У повістці вказано: за неприбуття на виклик Гонтаревій може загрожувати штраф або спеціальне судове провадження.

      Цікаво! Сама Гонтарева раніше заявляла, що живе у Лондоні та працює там у школі економіки. Екс-очільниця Нацбанку повідомляла, що саме там готова зустрітися з прокуратурою та надати всі свідчення.

      Цікаво: Як живе в Лондоні екс-голова НБУ Гонтарева

      Чому Гонтареву викликають на допит у ГПУ? Ймовірно, допит призначений у справі щодо легалізації угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

      Підозри у цій справі, окрім Гонтаревої, прокуратура оголосила екс-главі АП Борису Ложкіну та його заступнику Олексію Філатову.

      Збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

      хроніка останніх подій у справі:
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      Теги: Новини України Новини політики НБУ Валерія Гонтарева Гроші Корупція Сергій Курченко Борис Ложкін ГПУ
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