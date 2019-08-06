Генпрокуратура викликає Гонтареву на допит: вона має 6 днів, щоб прибути в Україну – фото
ГПУ хоче допитати екс-очільницю Нацбанку у справах про привласнення і розтрату майна та про сприяння учасникам злочинних організацій.
Гонтарева, яка зараз проживає у Великобританії, має час, щоб прибути на допит в Україну. Його призначили на 13:30 12 серпня. Про це інформує прес-служба Генпрокуратури.
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Там також оприлюднили фото повістки, адресованої Валерії Гонтаревій.
Повістка, адресована Гонтаревій/ фото документу – сайт ГПУ
У повістці вказано: за неприбуття на виклик Гонтаревій може загрожувати штраф або спеціальне судове провадження.
Цікаво! Сама Гонтарева раніше заявляла, що живе у Лондоні та працює там у школі економіки. Екс-очільниця Нацбанку повідомляла, що саме там готова зустрітися з прокуратурою та надати всі свідчення.
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Чому Гонтареву викликають на допит у ГПУ? Ймовірно, допит призначений у справі щодо легалізації угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.
Підозри у цій справі, окрім Гонтаревої, прокуратура оголосила екс-главі АП Борису Ложкіну та його заступнику Олексію Філатову.
Збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.
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23 квіт 2019Гонтарева та Ложкін не з'явилися на допит в ГПУ
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