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      Генпрокуратура впіймала на хабарі херсонського керівника будінспекції

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      Керівника ДАБІ впіймали на хабарі
      Керівника ДАБІ впіймали на хабарі / Фото з вільних джерел

      Працівники Генпрокуратури разом зі Службою безпеки України "на гарячому" затримали керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Херсонської області, головного інспектора, а також керівника приватного підприємства.

      Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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      Сергій Циклінський, який обіймає посаду керівника управління ДАБІ у Херсонській області, а також його спільників затримали на отриманні та вимаганні хабара у розмірі 4,5 тисячі доларів за узгодження документації.

      Нагадаємо, що нещодавно генпрокурор України Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод "Мультика" і дарував їм іменні годинники.

      Теги: Новини України Корупція СБУ Гроші ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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