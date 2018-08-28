Генпрокурор обурений станом справ в надрокористуванні, – ЗМІ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав сферу видачі дозволів на надрокористування другим за значимістю корупційним сегментом, де відбувається масштабне незаконне збагачення.

Таку заяву він зробив в своєму недавньому інтерв'ю, повідомляє портал comments.ua.

"Позиція друга – ресурси. Ось інформація про кількість виданих дозволів на користування надрами та надходження грошей до Держбюджету в період 2014-2017 років. Знаєте, скільки у нас проведено відкритих аукціонів за ці роки? Всього 43. Це на все: на пісок, на глину, на нафту і газ. тобто з 2213 виданих бланків тільки 43 пройшли аукціон. Ось де коріння олігархів, які фактично безкоштовними ліцензіями наповнюють свої олігархічні групи".

Така заява генпрокурора стала сенсаційною, оскільки раніше ніхто не відносив зону відповідальності Остапа Семерака, глави Міністерства екології та природних ресурсів України, на такий високий рівень в українській корупційної вертикалі.

При цьому, за словами чиновника, корупційна видача дозволів на розробку родовищ поступається за масштабами тільки тіньовим доходам від управління держпідприємствами, але перевершує тіньові доходи від митниці.

"Ловити корупціонерів можна нескінченно, але потрібно закривати джерела основний корупції. Я бачу три таких основних джерела. Державний сектор економіки – 3500 державних підприємств... Позиція друга – ресурси... Є ще третя позиція – це митниця", – заявив у своєму інтерв'ю Генеральний прокурор України.

Протягом тижня, після звинувачень з боку Генпрокурора Юрія Луценка, ніякої зрозумілої реакції від Остапа Семерака не було. Що є дуже дивним фактом, з огляду на серйозність озвучених фактів. А це, на думку експертів, говорить або про посилення протистояння в правлячій коаліції, або є передвісником кадрових перестановок у лавах міністрів в уряді Володимира Гройсмана.

Експерти також вважають, що очевидно, це є попередженням про прийдешні кримінальних розслідуваннях.