Генпрокурор США обманул Конгресс?

Пока в бывшем СССР отмечали Первомай и Пасху, в США разворачивалась настоящая политическая драма. Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что президент США не виноват ни в преступных связях с Россией, ни в препятствии правосудию. Но это еще не конец, ведь расследованием деятельности Трампа занимался еще и специальный представитель Конгресса Боб Мюллер.

Мюллер против Барра

Политическая драма в США на этот раз она затронула и лично меня. Я уже как-то говорил, что поспорил со своим другом на сто долларов, что Трампа в этом году уберут из Белого дома. Он считает, что не уберут. Поэтому когда генеральный прокурор США Уильям Барр сделал свое заявление, я очень расстроился: плакали мои сто долларов!

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Но, как выяснилось на этой неделе, надежда на победу все еще остается! Как вы, наверное, помните, расследованием деятельности Трампа занимался специальный представитель Конгресса Боб Мюллер. По итогам своей работы он написал 400 страниц отчета и передал его генпрокурору. Тот это дело прочитал и написал выжимку из доклада – всего четыре страницы. Там он объявил, что президент ни в чем не виноват.

Но это было только начало истории. По требованию Конгресса был напечатан и полный текст доклада. И там уже была совсем другая картина. Во-первых, Трамп активно умолял россиян вмешаться в выборы. Да, он с ними не сотрудничал, он их просил вмешаться! Ну и во-вторых, он очень сильно мешал правосудию, постоянно вставлял ему палки в колеса. Когда люди это прочитали, то многие не поняли выводов генерального прокурора: "Как же так? Вот же они – преступления!".

Барр пришел в Конгресс и под присягой сказал, что доказательств для начала уголовного дела слишком мало. Кроме того, он объявил депутатам, что автор доклада – Боб Мюллер – не стал критиковать решение Барра не возбуждать уголовное дело. Тут я совсем приуныл. Ну уж если сам Мюллер в своей же работе не видит никаких оснований для уголовного дела, то их и правда нет.



Боб Мюллер

Но тут случилось кое-что необычное. Газета Washington Post напечатала статью о том, что генеральный прокурор обманывает публику вообще и депутатов в частности. Дело в том, что Мюллер написал ему огромное письмо с критикой. В этом письме сказано, что генпрокурор "не понял контекста и сути доклада", когда заявил, что Трамп не виновен.

Проще говоря, Мюллер видит основания для уголовного дела. Во-вторых, генеральный прокурор США под присягой(!) обманул депутатов, когда сказал, что Мюллер не критиковал его решение. Это полностью меняет дело. Сейчас, по идее, кто-то должен возбудить дело не только против президента, но и против его генерального прокурора. По американским законам, обман Конгресса – это серьезное преступление.



Уильям Барр под присягой

Барра тут же вызвали в Конгресс, чтобы он объяснил депутатам свое лжесвидетельствование, а также рассказал, что дальше делать с Трампом. Ну и вообще надо бы поговорить, как жить дальше в ситуации, когда и президент, и его генеральный прокурор открыто нарушают закон. Знаете, что сделал Барр? Он просто не пришел давать показания. Он объявил, что не хочет отвечать на вопросы еще одного прокурора, которого депутаты специально наняли, чтобы он жестко допросил своего же начальника.

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Если бы ему нечего было скрывать, то пришел бы и ответил на все вопросы. А так все это выглядит как обычная трусость. Один из конгрессменов даже пришел на несостоявшийся допрос с ведерком жареной курицы, а на стол Барра поставил статуэтку цыпленка. В американской культуре курица – это самое пугливое существо. Местных трусов так и дразнят – "чикен" – то есть "цыпленок".



Один из конгрессменов пришел на несостоявшийся допрос с ведерком жареной курицы

Таким образом, сейчас в Вашингтоне складывается довольно любопытная ситуация: президент и генеральный прокурор, видимо, должны пойти под суд. Но не очень понятно, кто именно их туда отправит. Скорее всего, в этой ситуации депутатам придется вызывать для дачи показаний самого автора доклада по Трампу – Боба Мюллера. Если он на всю страну скажет, что президент действительно мешал правосудию, а его генпрокурор мешал установлению истины, то тогда в США начнется настоящий конституционный кризис. Вот тогда в Вашингтоне будет совсем весело, а ко мне вернется надежда выиграть в споре законные сто долларов, с которыми я уже мысленно попрощался.

Венесуэльские "танцы"

Почти одновременно с американской историей удивительные события шли и в Венесуэле. Местная оппозиция сделала там очередной заход на революцию, и снова что-то пошло не так.

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Несколько дней назад спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, которого почти весь мир признал временным президентом, появился в интернете в окружении солдат и офицеров и объявил, что армия перешла на сторону народа. Он призвал людей собираться у военной базы "Ла Карлота", чтобы поддержать повстанцев.



Гуайдо призвал людей собираться у военной базы

Люди туда пошли, но никаких значительных военных сил, готовых свергать действующий режим, там не нашлось. Несколько десятков солдат и офицеров – не в счет.

Диктатор Николас Мадуро, сохраняющий лояльность генералов, быстро подавил мятеж. Причем подавил в прямом смысле его броневики на полной скорости въезжали в митингующих людей. Но вот лидера оппозиции – Хуана Гуайдо – арестовывать никто не стал. Противостояние там продолжается.



Мадуро подавил мятеж

Многие люди не могут понять: как же так? Почему оппозиция не может свергнуть диктатора, а диктатор не может пересажать оппозицию? Дело в национальном характере венесуэльцев. Вообще-то это очень добродушный и веселый народ. Они действительно ненавидят драки, восстания, стрельбу и всякое такое. Им бы выпить, погулять, провести время в компании самых красивых в мире женщин (венесуэлки постоянно побеждают на мировых конкурсах красоты).

Даже их диктатор Николас Мадуро во время злобных митингов против оппозиции поет песни и танцует танцы. Митинги этой самой оппозиции и вовсе часто похожи на карнавалы. Вот поэтому и власть, и ее противники очень боятся идти на какие-то жесткие шаги – всех сажать или начинать вооруженное восстание. Это совсем против их естества. Ну не могут они это сделать!

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В этой ситуации очень велика становится роль внешних сил. Россия требует от Мадуро немедленно отправить в лагеря всю оппозицию во главе с Гуайдо. США, в свою очередь, грозят военной операцией, если Мадуро начнет репрессии против своих оппонентов. Но самое неприятное, это то, что в противостоянии этом побеждает не Трамп, а Путин. Для него и для Мадуро выгодно сохранение нынешней ситуации. И она остается неизменной. А вот изменения нужны оппозиции и США, но и те, и другие показывают себя полными импотентами, которые ничего не могут сделать.

Что еще хуже, Трамп почти во всем слушается Путина. Если бы он хотел, то уже давно закончил бы страдания венесуэльского народа, отправив туда два батальона морской пехоты и авиацию. Мадуро не продержался бы и одного дня – его все там ненавидят. Но американский президент делает именно то, чего от него хочет президент российский, а именно – ничего не делает. Поэтому, кстати, у меня есть серьезные основания полагать, что Трамп действительно работает на Москву.

Очень жаль, что из-за этого целая страна продолжает жить в абсолютно диких, почти средневековых, условиях. Мой совет венесуэльцам: не надо ни на кого надеяться. Переходите уже от танцев и песен к решительным действиям. Иначе ваша страна погибнет, да и вы вместе с ней. Viva la Revolucion!