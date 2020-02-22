Генсек НАТО попередив про загрозу нових російських ракет для Європи: що про них відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що північноатлантичний альянс вбачає загрозу у новітньому російському озброєнні. Він також наголосив, що Альянс не відповідатиме на російську високотехнологічну зброю розміщенням у Європі нових ракет з ядерним зарядом.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Der Spiegel. За словами генсека НАТО, ці ракети "мобільні, їх легко заховати", і вони "можуть досягати європейських міст" протягом дуже короткого часу після запуску.

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Водночас, Столтенберг не бачить необхідності у створенні нових захисних структур за межами НАТО. Він впевнений, що це не лише знижує поріг застосування ядерної зброї, але також збільшують ризик можливого непорозуміння.

У нас вже є ядерний захист у Європі – його забезпечує НАТО, - пояснив Столтенберг. Важливо, щоб НАТО як багатонаціональна організація займалася питаннями ядерного стримування. Ядерна зброя - це серйозна проблема,

– зазначив він.

Раніше керівник НАТО вже попереджав, що країни Альянсу почали вкладати кошти в розробку систем оборони проти новітніх російських ракет, включаючи ракетний комплекс з крилатою ракетою великої дальності наземного базування 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8) і гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард".