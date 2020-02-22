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      Генсек НАТО попередив про загрозу нових російських ракет для Європи: що про них відомо

      -
      Єнс Столтенберг / AFP

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що північноатлантичний альянс вбачає загрозу у новітньому російському озброєнні. Він також наголосив, що Альянс не відповідатиме на російську високотехнологічну зброю розміщенням у Європі нових ракет з ядерним зарядом.

      Про це він розповів в інтерв'ю журналу Der Spiegel. За словами генсека НАТО, ці ракети "мобільні, їх легко заховати", і вони "можуть досягати європейських міст" протягом дуже короткого часу після запуску.

      До теми: Путін знову похизувався російською гіперзвуковою зброєю і пригрозив Заходу

      Водночас, Столтенберг не бачить необхідності у створенні нових захисних структур за межами НАТО. Він впевнений, що це не лише знижує поріг застосування ядерної зброї, але також збільшують ризик можливого непорозуміння.

      У нас вже є ядерний захист у Європі – його забезпечує НАТО, - пояснив Столтенберг. Важливо, щоб НАТО як багатонаціональна організація займалася питаннями ядерного стримування. Ядерна зброя - це серйозна проблема,
      – зазначив він.

      Раніше керівник НАТО вже попереджав, що країни Альянсу почали вкладати кошти в розробку систем оборони проти новітніх російських ракет, включаючи ракетний комплекс з крилатою ракетою великої дальності наземного базування 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8) і гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Росії Зброя Єнс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Новини України Новини політики
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