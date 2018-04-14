Генсек НАТО прокоментував ракетний удар по Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує рішення завдати удар по Сирії, попри те, що такий крок не вирішує усіх проблем у цьому регіоні. Однак це змусить сирійський режим відмовитися від використання хімічної зброї проти власного народу.

Таку думку генсек НАТО висловив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не кажу, що удари, нанесені минулої ночі, вирішили всі проблеми. Але в порівнянні з альтернативою, коли нічого не робиться, це було правильне рішення. Тому що воно змушує відмовитися від застосування хімічної зброї сирійський режим і послаблює його потенціал хімічної зброї", – пояснив глава НАТО.

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При цьому Єнс Столтенберг заявив, що все одно немає гарантії, що режим Башара Асада не наважиться використати хімічну зброю ще раз. Відтак слід посилити заборону використання хімічної зброї, яку назвав "особливо варварською".

"Звичайно, ніколи не буде стовідсоткової гарантії, що не станеться нового застосування хімічної зброї, поки є такі режими, або держави, або недержавні суб'єкти, які готові застосовувати таку зброю. Саме з цієї причини ми повинні продовжувати роботу, спрямовану на те, щоб підтримувати і захищати заборону на застосування хімічної зброї ", – заявив генсек НАТО.

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Єнс Столтенберг зазначив, що Росія підтримує режим Башара Асада, і в тому районі, де, за його словами, застосовувалася хімічна зброя 7 квітня, діє цей режим за підтримки Росії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.



Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі. При цьому Сирія випустила 40 ракет "земля-повітря" у відповідь.