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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Генсек ООН на засіданні Радбезу щодо Сирії заявив про повернення "холодної війни"

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Антоніу Гутерреш на засідання Радбезу ООН
Антоніу Гутерреш на засідання Радбезу ООН / Фото з вільних мереж

У п'ятницю, 13 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив про повернення "холодної війни" в міжнародних відносинах. А неможливість досягти компромісу, за словами Гутерреша, може привести до повномасштабної військової ескалації в Сирії.

Про це повідомляє ООН у Twitter.

Окрім того, Гутерреш назвав ситуацію на Близькому Сході "Гордієвим вузлом". За його словами, в регіоні існує безліч ліній розколу. На думку генсека ООН, "Холодна війна" повернулася, але колишніх механізмів впливу вже немає.

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"Сьогодні Сирія становить найбільшу загрозу миру і безпеці. Військового вирішення цього конфлікту немає. Сирійці пережили жахливі злидні. Я знову рішуче засуджую застосування хімічної зброї. Серйозність недавніх тверджень вимагає ретельного розслідування", – заявив генсек ООН.

"Зростання напруженості і неможливість досягти компромісу у створенні механізму підзвітності загрожують привести до повномасштабної військової ескалації", – цитує Гутерреша Reuters.

Нагадаємо, 8 квітня через хімічну атаку в Сирії загинули щонайменше 70 людей.

Теги: Новини політики ООН Війна у Сирії Антоніу Гутерреш
Джерело: 24 Канал
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