Генсек ООН на засіданні Радбезу щодо Сирії заявив про повернення "холодної війни"

У п'ятницю, 13 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив про повернення "холодної війни" в міжнародних відносинах. А неможливість досягти компромісу, за словами Гутерреша, може привести до повномасштабної військової ескалації в Сирії.

Про це повідомляє ООН у Twitter.

Окрім того, Гутерреш назвав ситуацію на Близькому Сході "Гордієвим вузлом". За його словами, в регіоні існує безліч ліній розколу. На думку генсека ООН, "Холодна війна" повернулася, але колишніх механізмів впливу вже немає.

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Генсек ООН назвал ситуацию на Ближнем Востоке "гордиевым узлом". В регионе существует множество линий раскола, по его словам. Холодная война вернулась, но прежних механизмов воздействия уже нет, отметил глава ООН.https://t.co/j1ZBCpDLNt pic.twitter.com/eMFgrNCLK7 — ООН (@UnitedNationsRU) 13 апреля 2018 г.

"Сьогодні Сирія становить найбільшу загрозу миру і безпеці. Військового вирішення цього конфлікту немає. Сирійці пережили жахливі злидні. Я знову рішуче засуджую застосування хімічної зброї. Серйозність недавніх тверджень вимагає ретельного розслідування", – заявив генсек ООН.

Генсек ООН: сегодня Сирия представляет наибольшую угрозу межд миру и безопасности. Военного решения этого конфликта нет. Сирийцы пережили чудовищные злодеяния. Я вновь решительно осуждаю применение химического оружия. Серьезность недавних утверждений требует тщатель расследования pic.twitter.com/vWTBGOrpZ6 — ООН (@UnitedNationsRU) 13 апреля 2018 г.

"Зростання напруженості і неможливість досягти компромісу у створенні механізму підзвітності загрожують привести до повномасштабної військової ескалації", – цитує Гутерреша Reuters.

Нагадаємо, 8 квітня через хімічну атаку в Сирії загинули щонайменше 70 людей.