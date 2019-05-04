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      Генсек Ради Європи заявив про "хороші шанси" вирішити конфлікт із Росією

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      Генсек Ради Європи заявив про хороші шанси уникнути виходу Росії з організації, – ЗМІ
      Генсек Ради Європи заявив про хороші шанси уникнути виходу Росії з організації, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

      Наразі тривають "предметні дискусії" між комітетом міністрів РЄ та Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), і "це дає надію", сказав він у інтерв'ю AFP, пише DW.

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      Генсек організації впевнений, що Москва зацікавлена в тому, аби залишитися в складі Ради. При цьому він вважає, що виключення Росії стане "драматичною" подією, яка може привести до виникнення нових "кордонів" в Європі.

      На одному боці цієї нової межі житимуть ті, хто зможе звертатися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, а на іншій – близько 140 мільйонів громадян Росії, для яких ця інстанція виявиться недоступна,
      – заявив він.

      Турбйорн Ягланд повинен покинути свій пост в нинішньому році. Водночас він сподівається, що знайти вихід з ситуації з Росією вдасться ще до літньої сесії ПАРЄ 24-28 червня.

      Зазначимо, у Держдумі Росії впевнені, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила.

      Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. На посаду генсека РЄ претендують четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністерка закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

      Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок.

      Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій". У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

      Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

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      Теги: ПАРЄ Новини Росії Євросоюз Новини політики
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