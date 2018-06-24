Генсек Євроради Ягланд офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова

У понеділок, 25 червня, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це заявив заступник генсека Ради Європи Даніель Гольтґен, повідомляє DW.

Гольтґен нагадав, що Ягланд як керівник Ради Європи має право офіційно просити Путіна про помилування Сенцова, згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Читайте також: Путін готовий до обміну Сенцова, інакше не говорив би з Порошенком, – політолог

Зазначається, що 20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, главою МЗС Росії Сєргієм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, генсек Ради Європи не піднімав питання звільнення українських політичних в’язнів під час переговорів з Путіним. Звільнити Сенцова Ягланд закликав російську сторону у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – сказав заступник генсека.

До слова, раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.