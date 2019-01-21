"Гент" хоче придбати чергового гравця збірної України

Український півзахисник Роман Безус невдовзі може змінити клубну прописку. Його теперішній клуб бельгійський "Сент-Трюйден" хоче продати українця і вже з'явився покупець.

На гравця збірної України претендує "Гент", в якому виступають українці Ігор Пластун та Роман Яремчук.

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"Буйволи" планують посилити атакувальну лінію і на цю позицію розглядають саме Романа Безуса, повідомляє nieuwsblad.be.

Контракт українця з його нинішнім клубом закінчується в червні 2019, але в договорі є опція на продовження співпраці на рік, якщо "Сент-Трюйден" погодиться на збільшення окладу футболістові.

Однак "Сент-Трюйден" проявляє бажання продати Безуса в січні за 1,5-2 млн євро, поки футболіст перебуває у хорошій формі. Раніше також повідомлялося, що керівництво бельгійців готове обміняти півзахисника на двох гравців "Антверпена".

Відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Безуса 20 матчів, 4 голи й 3 гольові передачі. За збірну України 28-річний гравець зіграв 19 матчів, в яких забив 4 голи. Раніше Роман грав за "Дніпро", "Ворсклу" та київське "Динамо".

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