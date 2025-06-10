Стрілянина у школі в Австрії: щонайменше 8 загиблих, ймовірного стрілка знайдено мертвим
- В австрійському місті Грац сталася стрілянина в школі, загинуло щонайменше 8 осіб, десятки поранені.
- Стрілянина сталася вранці 10 червня, нападник вчинив стрілянину у двох класах, після чого був знайдений мертвим у туалеті школи.
В австрійському місті Грац сталася стрілянина у одній зі шкіл. Відомо про щонайменше 8 загиблих та десятки поранених, за попередньою інформацією, стрілець – учень навчального закладу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Kronen Zeitung.
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Що відомо про стрілянину в австралійській школі
Близько 10 години ранку вівторка, 10 червня, в школі в районі Ленд сталася стрілянина. За словами одного зі свідків, там пролунало щонайменше 20 пострілів.
Зловмисник нібито стріляв у двох класах. Наразі правоохоронці проводять ретельні обшуки в будівлі. У одній із туалетних кімнат нібито було знайдено мертвим підозрюваного. Він був учнем школи BORG і, ймовірно, вважав себе жертвою булінгу.
Відомо про щонайменше 8 загиблих внаслідок стрілянини у школі, є десятки тяжкопоранених. На місці події зараз працюють численні підрозділи поліції та спецпідрозділ Cobra. Населення просять уникати району операції.
Також виданню вдалося поспілкуватися з чоловіком вчительки, яка на цю мить забарикадувалася в класі зі своїми учнями. Вона розповіла, що чула кілька пострілів. Поранені учні отримують допомогу в сусідній залі Helmut-List-Halle.
Нагадаємо, 17 квітня син заступника шерифа влаштував стрілянину в Університеті Флориди. Перш ніж його застрелила поліція, він вбив 2 людей і поранив ще 4.