Ілон Маск показав результати тесту на наркотики на тлі розслідування NYT

У розслідуванні американського видання вказали, що мільярдер Ілон Маск вживав наркотики під час передвиборчої кампанії Трампа. Своєю чергою, бізнесмен поділився результатами тесту на наркотики.

Про це пише 24 Канал. У Маска біля всіх пунктів з видами різних наркотичних речовин стоїть позначка "негативно".

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Що опублікував американський бізнесмен

На своїй сторінці в соцмережі 17 червня "X" Маск опублікував результати тесту на наркотики. У звіті, який показав мільярдер, не було виявлено жодної з понад 20 популярних речовин, серед яких, зокрема, бензодіазепіни, амфетаміни, екстазі, барбітурати, кокаїн, кетамін, метадон, оксикодон та канабіноїди.

Результати тесту на наркотики Ілона Маска / Фото з соцмережі "X" бізнесмена

На бланку вказано, що аналізи взяли 13 червня та їх проводила компанія United States Drug Testing у Техасі. Про правдивість тесту свідчить підтвердження нормальних показників кислотності та складу сечі.

Нагадаємо, що Маска неодноразово звинувачували у вживанні наркотиків, але він завжди це відкидав. Зокрема, у The New York Times з посиланням на джерела в оточенні бізнесмена заявили, що під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа мільярдер вживав наркотики набагато інтенсивніше, ніж раніше. Йшлося про кетамін, екстазі та психоделічні гриби.