Індія ліквідувала ватажка терористів: яка зараз ситуація на індо-пакистанському кордоні

Напруження між Індією та Пакистаном серйозно зросло, на кордоні чути перестрілки. Відносини двох країн погіршилися після того, як 22 квітня бойовики угруповання "Кашмірський опір" вбили 26 туристів, більшість з них були індійцями.

Ситуація для Індії та Пакистану не нова, тому що сутички відбуваються регулярно. Про це 24 Каналу розповіла віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова, зауваживши, що поки офіційний Делі намагається стабілізувати ситуацію.

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Чи може спалахнути нова війна

Обидві країни вже звикли до того, що є ескалація та знають, що робити, аби все виправити. Загалом все відбувалося досить позитивно до 22 квітня.

Тоді були розстріляні 26 туристів. Відповідальність взяв на себе "Кашмірський опір". Індійські військові 25 квітня ліквідували командира цієї терористичної організації,

– розповіла Євгенія Федотова.

Також існує припущення, що саме пакистанські сили розвідки надали інформацію про місцеперебування цього керівника. Отже, Індія активно веде дії для того, щоб нормалізувати безпекову ситуацію в регіоні. Однак, з іншого боку, країна просить не фіксувати та не публікувати переміщення різних збройних угруповань, які рухаються до лінії контролю.

Також інтернетом гуляють відео, як в штаті Джамму і Кашмір готують бункери для цивільного населення. Це важливо, але все-таки не є сигналом, що Індія збирається бомбардувати Пакистан.

Боєголовки на Ісламабад не полетять, однак є інформація, що будуть атаковані бази терористичної організації, які розташовані по лінії контролю на території Пакистану,

– додала Євгенія Федотова.

Це підтверджує Міністерство оборони Пакистану. Вже навіть відбулися обміни ударами з обох сторін. Однак чогось більш значного поки немає. Пакистан проводить навчання в Аравійському морі. Індія готує авіацію, застосовує нові літаки, які придбали у Франції.

"Всі тренуються, готуються, однак це більше іміджева історія для обох країн, тому що територія спірна", – підсумувала Євгенія Федотова.

Нагадаємо, 22 квітня в індійському регіоні Джамму і Кашмір бойовики відкрили вогонь по туристах. Це відбулося на спірній з Пакистаном території. Бойовики нібито пояснили свій злочин тим, що проти переселення до регіону понад 85 000 "чужинців".

Далі відносини країн тільки погіршувалися, адже Індія вийшла з договору про розподіл водних ресурсів і перекрила річку Інд, яка є головним джерелом води для Пакистану. У відповідь Пакистан пригрозив війною. Зауважимо, обидві країни є ядерними.