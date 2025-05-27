Кандидат у президенти Польщі здав тест на наркотики: що він показав
- Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький здав тест на наркотики.
- Політик повідомив результати тесту.
Кандидат на пост президента Польщі Кароль Навроцький здав тест на наркотики. Політик також закликає зробити те саме свого опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Навроцького в соцмережі Х (раніше твітер). Там кандидат в президенти Польщі поділився новиною про результати тесту.
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Навроцький здав тест на наркотики
Кандидат в президенти Польщі повідомив, що тест на наркотики показав негативний результат.
Поляки хочуть бути впевненими, що майбутній президент повністю здоровий. Ось чому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!"
– написав Навроцький.
У виданні Super Express повідомили, що отримали результати дослідження, яке не виявило в організмі Навроцького заборонених речовин. Зокрема, як вказується, в організмі політика не виявили амфетаміну, кокаїну, екстазі, а також таких речовин, як метадон, морфін, метамфетамін чи марихуану.
Нагадаємо, що під час нещодавніх передвиборчих дебатів Навроцький шокував незвичним жестом, після чого його запідозрили у наркозалежності. Сам політик невдовзі повідомив, що це були нікотинові гумки.
Також Навроцький запропонував перевірити кандидатів на наявність в їхньому організмі наркотичних речовин, щоб розвіяти сумніви суспільства.