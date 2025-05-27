Кандидат у президенти Польщі здав тест на наркотики: що він показав

Кандидат на пост президента Польщі Кароль Навроцький здав тест на наркотики. Політик також закликає зробити те саме свого опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Навроцького в соцмережі Х (раніше твітер). Там кандидат в президенти Польщі поділився новиною про результати тесту.

Дивіться також Кандидат у президенти Польщі Навроцький замовляв повій для клієнтів готелю, де працював, – ЗМІ

Навроцький здав тест на наркотики

Кандидат в президенти Польщі повідомив, що тест на наркотики показав негативний результат.

Поляки хочуть бути впевненими, що майбутній президент повністю здоровий. Ось чому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, ​​був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!"

– написав Навроцький.

У виданні Super Express повідомили, що отримали результати дослідження, яке не виявило в організмі Навроцького заборонених речовин. Зокрема, як вказується, в організмі політика не виявили амфетаміну, кокаїну, екстазі, а також таких речовин, як метадон, морфін, метамфетамін чи марихуану.

Нагадаємо, що під час нещодавніх передвиборчих дебатів Навроцький шокував незвичним жестом, після чого його запідозрили у наркозалежності. Сам політик невдовзі повідомив, що це були нікотинові гумки.

Також Навроцький запропонував перевірити кандидатів на наявність в їхньому організмі наркотичних речовин, щоб розвіяти сумніви суспільства.