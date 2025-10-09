Про це повідомив посол України Василь Боднар, передає 24 Канал із посиланням на TVN24.

Якою буде відповідь Києва на польський законопроєкт?

Боднар зазначив, що популярний у Польщі термін "бандерівець" немає жодного історичного обґрунтування. Водночас він закликав громадян України в Польщі утриматись від використання червоно-чорної символіки, адже для поляків це дуже вразлива тема.

Посол згадав відкрите звернення понад сорока представників української історичної спільноти до Польщі через законопроєкт Навроцького. У цій заяві українські історики добре висловили свої думки та прагнуть прямих контактів із колегами, щоб займатись цим питанням на професійному рівні.

Водночас там зазначалось, що у разі прийняття даного закону, Україна "буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки".

На запитання про можливість дзеркальних кроків Боднар зазначив, що не виключає такого розвитку подій і це цілком ймовірно.

Що відомо про польську ініціативу?

Президент Польщі Кароль Навроцький 29 вересня вніс до Сейму законопроєкт, який передбачає боротьбу з поширенням неправдивих тверджень про нібито злочини членів ОУН(б), УПА та "іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Рейхом".

Покарання передбачене і для тих, хто публічно пропагує ідеологію ОУН(б) та УПА, або закликає до насильства для впливу на політику чи суспільство.

Як зазначають українські історики, ініціатори цього документу однобічно звинувачують українців у всіх подіях, пов'язаних із Волинською трагедією.

У відповідь, речник польського президента назвав заяву українських істориків "сценарієм Кремля".

