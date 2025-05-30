Про це у п'ятницю, 30 травня, повідомили в The New York Times із посиланням на джерела з оточення мільярдера, передає 24 Канал. Він буцімто подорожував з щоденною аптечкою, яка містила стимулятори.

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Що відомо про наркозалежність Маска

Невідомо, чи приймав Маск наркотики, відколи опинився в Білому домі та отримав повноваження скоротити федеральну бюрократію.

Однак у виданні зазначають – бізнесмен демонстрував нестабільну поведінку, ображав членів кабінету, жестикулював як нацист і спотворював свої відповіді в постановному інтерв'ю.

Мільярдер і його адвокат не відповіли на прохання ЗМІ прокоментувати ймовірне вживання наркотиків. Окрім того, Білий дім мовчить на запитання про те, чи просив він очільника DOGE здати аналізи.

Нагадаємо, раніше Маск розповідав, як приймав від депресії прописаний кетамін приблизно кожні 2 тижні. "Мені дуже не подобається вживати нелегальні наркотики", – сказав він своєму біографу.

До слова, після цієї публікації NYT американський бізнесмен звинуватив видання у фейках.

Стривайте, NYT – це те саме видання, яке отримало Пулітцера за фейки про Рашагейт? Це та сама організація? Мені здається, у суді визнали, що ваша стаття – це брехня. Тож Пулітцерівську премію доведеться повернути,

– заявив Маск.