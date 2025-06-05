Маск заявляє, що Трамп нібито фігурує у справах Епштейна щодо секс-торгівлі

Ілон Маск заявив, що Трамп нібито фігурує в справах Епштейна. Мільярдер стверджує, що американський президент був замішаний у справі колишнього фінансиста про спокушання малолітніх, організацію секс-вечірок для світової еліти та торгівлю людьми.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Маска в Х. У справі вказані імена понад 150 осіб, пов'язаних із мільйонером Джеффрі Епштейном, який у 2019 році у тюремній камері скоїв самогубство.

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Трамп є у файлах Епштейна, – Маск

Розсекречено перші документи щодо цієї справи були на початку 2024 року.

Маск каже, що її не опублікували нібито саме через Трампа.

Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Доброго дня, DJT!

– написав Маск.

Що відомо про файли Епштейна

Файли Епштейна – неофіційна назва документів, свідчень, судових матеріалів та журналістських розслідувань щодо Джеффрі Епштейном. Участь у слідстві також брало ФБР та інші агентства.

Розслідування тривало протягом 2002 – 2005 років.

У 2024 – 2025 роках розсекретили тисячі сторінок з судових справ: свідчення жертв, імена фігурантів справи, показання про сексуальну експлуатацію, листування та фінансові документи.

Також Епштейн мав адресну книгу, у якій містяться імена сотень політиків, бізнесменів, зірок, учених, яких той запрошував до свого приватного літака або на острів.

У файлах Епштейна також містяться матеріали з цивільної справи Вірджинії Джуффре проти Ґіслейн Максвелл. Світ побачили документи, у яких є імена високопосадовців, свідчення про сексуальне рабство та описи обставин, як підбирали дівчат.