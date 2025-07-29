Мексика попередила Україну, що її добровольці у ЗСУ мають недобрі наміри, – ЗМІ
- Деякі мексиканські добровольці в українському війську намагаються навчитися керувати дронами для використання цих знань в інтересах наркокартелів.
- ГУР та СБУ почали розслідування.
Деякі американські добровольці доєдналися до українського війська. Втім, не з благородних мотивів. Їхня мета – навчитися керувати дронами, аби потім використати ці знання в інтересах наркокартелів.
Саме таку інформацію на початку літа повідомив СБУ Центр національної розвідки Мексики, передає 24 Канал із посиланням на Intelligence Online.
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Що відомо про мексиканських добровольців у ЗСУ?
Мексиканські спецслужби заявили, деякі з добровольців вступили до Міжнародного легіону при ГУР МО саме для того, щоб пройти навчання з використання бойових дронів, зокрема FPV-дронів.
Після цього СБУ разом із ГУР почали розслідування, яке охопило не лише мексиканців, а й колумбійців, зокрема тих, хто служить у спеціальному підрозділі Tactical Group Ethos.
Слідчі підозрюють, що дехто з них мав на меті уникнути перевірок і потрапити на дронові курси, щоб потім передати здобуті знання транснаціональним злочинним угрупованням.
Зокрема, особливу увагу привернув доброволець під позивним Aguila-7. Він приєднався до легіону у березні 2024 року, видаючи себе за громадянина Сальвадору, і пройшов повний курс підготовки у Львові. Інструктори помітили його незвично високий рівень знань – він орієнтувався в технічних тонкощах, зокрема виявляв "сліпі зони" тепловізорів і знав, як обходити засоби радіоелектронної боротьби.
Розслідування показало, що він, ймовірно, був пов'язаний із мексиканським спецпідрозділом GAFE, частина колишніх бійців якого згодом приєдналася до наркокартелю "Лос-Сетас".
Троє колишніх бойовиків колумбійської повстанської групи FARC також пройшли через Міжнародний легіон, використовуючи підроблені панамські чи венесуельські документи. Їхній переїзд організовували структури, пов'язані з наркокартелями.
Один із керівників СБУ, якого цитує видання, зауважив, що хоча Україна приймала добровольців із добрими намірами, згодом довелося визнати: країна фактично стала глобальним майданчиком для поширення тактики FPV-дронів.
За його словами, деякі іноземці приїжджають, щоб здобути знання про те, як вбивати за допомогою відносно дешевого дрона, а потім перепродувати ці навички тим, хто готовий платити більше.
До слова, Легіон "Свобода Росії" взяв у полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке, який воював за окупантів на Запорізькому напрямку, щоб уникнути тюремного терміну в Росії.