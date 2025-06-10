В Угорщині чоловік погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану
- Невідомий чоловік погрожував убити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, опублікувавши відповідне відео в мережі.
- 44-річного підозрюваного арештували, в його будинку знайшли меч; чоловік заявив, що озвучені погрози не були серйозними.
У вівторок, 10 червня, невідомий чоловік опублікував у соцмережах відео, на якому погрожував власноруч убити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та влаштувати публічну страту. Його особу незабаром ідентифікували кіберексперти.
Про це повідомили в поліції країни, передає 24 Канал. 44-річного підозрюваного арештували уночі у власному будинку в регіоні Толна.
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Що відомо про інцидент
Під час обшуку в чоловіка вилучили мобільний телефон, на якому знайшли декілька подібних відео. Окрім того, у будинку виявили меч завдовжки 63 сантиметри.
Опісля підозрюваного в підготовці до вбивства допитали – він визнав свою причетність до створення роликів, однак переконує, що озвучені погрози не були серйозними.
У підозрюваного провели обшук: дивіться відео
Нагадаємо, нещодавно в Колумбії скоїли напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата в президенти. Поліція затримала підозрюваного – 15-річного підлітка, який мав пістолет Glock.
Окрім того, в американському штаті Міннесота 57-річний чоловік стріляв у політиків-демократів. Сенатор штату Джон Гоффман із дружиною отримали поранення, а депутатка Палати представників штату Мелісса Гортман разом із чоловіком – загинули.