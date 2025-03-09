Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

До теми Вперше за три тижні госпіталізації: Папа Римський звернувся до вірян

Як почувається Папа Римський зараз

У пресслужбі Ватикану повідомили, що стан 88-річного Папи Римського, який має хронічну хворобу легенів та видалену частину цього органу, залишався стабільним, без температури та з хорошим рівнем кисню в крові протягом кількох днів.

За словами лікарів, така стабільність свідчить про "хорошу реакцію організму на терапію". Це був перший раз, коли лікарі повідомили, що Франциск позитивно реагує на лікування складної легеневої інфекції, яка була діагностована після його госпіталізації 14 лютого.

Франциск також працював і відпочивав протягом дня в суботу, 9 березня.

Водночас лікарі все одно вирішили зберегти прогноз щодо стану здоров'я Понтифіка як "насторожений". Тобто небезпека для Франциска ще не минула.

До слова, 3 березня у Ватикані повідомляли, що Папа Римський переніс 2 епізоди гострої дихальної недостатності. Через це його знову підключали до штучної вентиляції.

Сам Франциск був госпіталізований 14 лютого через бронхіт, який перетікав у важкому стані. Хвороба прогресувала у складну інфекцію дихальних шляхів і подвійну пневмонію, що змусило Понтифіка відсторонитися від обов'язків папства та поставило питання про майбутнє.