Трамп опублікував свій обіцяний гучний пост – про що він

Президент США Дональд Трамп заінтригував ЗМІ та громадськість анонсом "найважливішого поста, що коли-небудь публікував". Як виявилося, він анонсував підписання указу, спрямованого на зниження вартості ліків у США.

Він, наголосив, що документ може стати "одним із найважливіших в історії країни". Про це повідомляє 24 Канал.

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Що за пост написав Трамп

За словами Трампа, американські споживачі роками платили у 5 – 10 разів більше за ті ж самі медикаменти, що й громадяни інших країн, хоча препарати виготовляють одні й ті ж компанії.

Він заявив, що демократи не могли цього зробити багато років.

Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть ЗНИЖЕНІ майже миттєво на 30 – 80%,

– заявив Трамп.

При цьому він зазначив, що ціни на ліки в інших країнах зростуть, нібито через "вирівнювання глобального фармацевтичного ринку".

Він також додав, що підписання указу дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити "трильйони доларів".



Обіцяний гучний пост Трампа / Скріншот 24 Каналу (@realDonaldTrump / TruthSocial)