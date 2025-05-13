Прийняття рішення про розпуск РПК спонукало звернення ув'язненого лідера партії Абдулла Оджалана, який в лютому 2025 року закликав угруповання роззброїтися та розпуститися, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Що відомо про саморозпуск РПК
У своєму зверненні Абдулла Оджалан заявив, що збройна боротьба угруповання вичерпала свою початкову мету, і що для майбутнього курдів зусилля треба направити в політичну й дипломатичну площину.
Усі угруповання мають скласти зброю, а РПК має розпуститися,
– йшлося у в заяві політика, зачитаній прокурдською Партією народної рівності та демократії у Стамбулі.
Про боротьбу курдів за свої права і пожиттєве ув'язнення лідера РПК
Зверніть увагу! РПК веде збройну боротьбу проти турецької держави та за права курдського народу з 1984 року. За даними Reuters, конфлікт між РПК і турецькою армією забрав життя близько 45 тисяч людей. Попри оголошене перемир'я у 2013 році, мирний процес остаточно зірвався влітку 2015-го.
- Абдулла Оджалан, засновник та лідер РПК відбуває довічне ув'язнення неподалік Стамбула з 1999 року. Спочатку турецький суд виніс йому вирок у вигляді смертної кари, проте після її скасування рішення замінили на довічне покарання.
- Перед арештом Оджалан безуспішно намагався отримати політичний притулок у Греції, Росії та Італії.