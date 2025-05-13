Після 40 років боротьби: Робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск

Робітнича партія Курдистану (РПК), яка проіснувала 40 років і понад півстоліття вела боротьбу за автономію в складі Туреччини, оголосила про свій саморозпуск і роззброєння. Це сталося в рамках мирної угоди з турецькою владою.

Прийняття рішення про розпуск РПК спонукало звернення ув'язненого лідера партії Абдулла Оджалана, який в лютому 2025 року закликав угруповання роззброїтися та розпуститися, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Масові протести в Туреччині: чому люди бунтують проти Ердогана і хто такий Екрем Імамоглу

Що відомо про саморозпуск РПК

У своєму зверненні Абдулла Оджалан заявив, що збройна боротьба угруповання вичерпала свою початкову мету, і що для майбутнього курдів зусилля треба направити в політичну й дипломатичну площину.

Усі угруповання мають скласти зброю, а РПК має розпуститися,

– йшлося у в заяві політика, зачитаній прокурдською Партією народної рівності та демократії у Стамбулі.

Про боротьбу курдів за свої права і пожиттєве ув'язнення лідера РПК

Зверніть увагу! РПК веде збройну боротьбу проти турецької держави та за права курдського народу з 1984 року. За даними Reuters, конфлікт між РПК і турецькою армією забрав життя близько 45 тисяч людей. Попри оголошене перемир'я у 2013 році, мирний процес остаточно зірвався влітку 2015-го.