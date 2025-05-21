Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на польское председательство в Совете ЕС. Европейский Союз официально дал "зеленый свет" новому инструменту укрепления обороноспособности – Security Action for Europe (SAFE).

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ЕС согласовал новый инструмент безопасности SAFE

Его цель – позволить странам-членам привлечь до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность.

Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить,

– говорится в заявлении.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал принятие SAFE "важным шагом к более сильной Европе". По его словам, это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС еще в марте.

Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность,

– подчеркнул Кошта.

SAFE предусматривает, что государства ЕС смогут занимать средства у Брюсселя и использовать их на оборонные закупки, в частности через механизм совместных инвестиций. Такой подход должен сделать европейскую оборонку мощнее и менее зависимой от третьих стран.