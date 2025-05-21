150 миллиардов евро на оружие: ЕС запускает программу укрепления обороны
- ЕС запускает фонд SAFE, что позволит инвестировать до 150 миллиардов евро в оборонную промышленность.
- SAFE даст возможность странам-членам занимать средства у Брюсселя для оборонных закупок, усиливая европейскую безопасность.
- Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал это важным шагом к укреплению Европы и выполнением обязательств лидеров ЕС.
В Брюсселе согласились вооружаться серьезно. ЕС запускает фонд SAFE, который позволит инвестировать до 150 миллиардов евро в европейскую оборонку.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на польское председательство в Совете ЕС. Европейский Союз официально дал "зеленый свет" новому инструменту укрепления обороноспособности – Security Action for Europe (SAFE).
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ЕС согласовал новый инструмент безопасности SAFE
Его цель – позволить странам-членам привлечь до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность.
Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить,
– говорится в заявлении.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал принятие SAFE "важным шагом к более сильной Европе". По его словам, это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС еще в марте.
Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность,
– подчеркнул Кошта.
SAFE предусматривает, что государства ЕС смогут занимать средства у Брюсселя и использовать их на оборонные закупки, в частности через механизм совместных инвестиций. Такой подход должен сделать европейскую оборонку мощнее и менее зависимой от третьих стран.