Боялись говорить "Украина": с приходом Хегсета Пентагону запретили прямые контакты с Киевом, – NYT

После прихода администрации президента США Дональда Трампа в Пентагоне фактически начала формироваться "антиукраинская политика". Специалистам, которые работали с украинским направлением, запретили напрямую контактировать с Киевом без специального "разрешения".

Само же слово "Украина" в Министерстве обороны США стало почти табуированным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

Как изменилось отношение в Пентагоне к Украине после прихода Хегсета?

Один из высокопоставленных военных офицеров рассказал, что политика Пентагона в отношении Украины с приходом Трампа и министра обороны США Пита Хегсета напоминала "холодный ветер".

После назначения Хегсета в январе 2025 года он, по словам собеседников издания, не имел четко сформированной позиции по войне в Украине. В то же время вокруг него работали гражданские советники с собственными взглядами.

Уже в первые дни новой администрации, вспоминает бывший чиновник Пентагона, в ведомстве сформировались соперничающие лагеря, которые очертили свои подходы к украинскому вопросу.

Со временем Хегсет и его команда, по данным NYT, начали системно подрывать авторитет, отодвигать на второй план или заставлять молчать генералов на передовой и гражданских чиновников, которые открыто симпатизировали Украине.

Один из высокопоставленных военных чиновников сообщил, что небольшая команда по украинскому направлению – около шести человек, которая активно сотрудничала с Киевом при президентстве Джо Байдена, – получила из офиса Хегсета указание не общаться с украинцами "без специального разрешения".

Помощники министра опасались, что эти специалисты могут саботировать планы по перенаправлению боеприпасов на Ближний Восток, отмечает издание.

Эти ограничения ввели на фоне усиления российских дроновых атак на Украину и активных попыток Киева получить больше дешевых перехватчиков.

Мы присылали сообщение команде по вопросам Украины. Мы говорили, что нам нужно больше перехватчиков дронов. Но вдруг они перестали отвечать,

– вспоминает один из генералов, который руководил противовоздушной обороной в Киеве.

В материале NYT также отмечается, что вне рабочего времени – вечером и на выходных – украинские чиновники получали сообщения от бывших контактов в Пентагоне: "Мы здесь, но ничего не можем сделать. Извините".

Что говорил Хегсет относительно Украины в последнее время?