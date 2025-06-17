Илон Маск показал результаты теста на наркотики на фоне расследования NYT

В расследовании американского издания указали, что миллиардер Илон Маск употреблял наркотики во время предвыборной кампании Трампа. В свою очередь, бизнесмен поделился результатами теста на наркотики.

Об этом пишет 24 Канал. У Маска возле всех пунктов с видами различных наркотических веществ стоит отметка "отрицательно".

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Что опубликовал американский бизнесмен

На своей странице в соцсети 17 июня "X" Маск опубликовал результаты теста на наркотики. В отчете, который показал миллиардер, не было обнаружено ни одного из более 20 популярных веществ, среди которых, в частности, бензодиазепины, амфетамины, экстази, барбитураты, кокаин, кетамин, метадон, оксикодон и каннабиноиды.

Результаты теста на наркотики Илона Маска / Фото из соцсети "X" бизнесмена

На бланке указано, что анализы взяли 13 июня и их проводила компания United States Drug Testing в Техасе. О правдивости теста свидетельствует подтверждение нормальных показателей кислотности и состава мочи.

Напомним, что Маска неоднократно обвиняли в употреблении наркотиков, но он всегда это отвергал. В частности, в The New York Times со ссылкой на источники в окружении бизнесмена заявили, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа миллиардер употреблял наркотики гораздо интенсивнее, чем раньше. Речь шла о кетамине, экстази и психоделических грибах.