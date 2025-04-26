Ситуация для Индии и Пакистана не новая, потому что столкновения происходят регулярно. Об этом 24 Каналу рассказала вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова, отметив, что пока официальный Дели пытается стабилизировать ситуацию.

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Может ли вспыхнуть новая война

Обе страны уже привыкли к тому, что есть эскалация и знают, что делать, чтобы все исправить. В целом все происходило достаточно положительно до 22 апреля.

Тогда были расстреляны 26 туристов. Ответственность взяло на себя "Кашмирское сопротивление". Индийские военные 25 апреля ликвидировали командира этой террористической организации,

– рассказала Евгения Федотова.

Также существует предположение, что именно пакистанские силы разведки предоставили информацию о местонахождении этого руководителя. Итак, Индия активно ведет действия для того, чтобы нормализовать ситуацию с безопасностью в регионе. Однако, с другой стороны, страна просит не фиксировать и не публиковать перемещения различных вооруженных группировок, которые движутся к линии контроля.

Также по интернету гуляют видео, как в штате Джамму и Кашмир готовят бункеры для гражданского населения. Это важно, но все-таки не является сигналом, что Индия собирается бомбить Пакистан.

Боеголовки на Исламабад не полетят, однако есть информация, что будут атакованы базы террористической организации, которые расположены по линии контроля на территории Пакистана,

– добавила Евгения Федотова.

Это подтверждает Министерство обороны Пакистана. Уже даже состоялись обмены ударами с обеих сторон. Однако чего-то более значительного пока нет. Пакистан проводит учения в Аравийском море. Индия готовит авиацию, применяет новые самолеты, которые приобрели у Франции.

"Все тренируются, готовятся, однако это больше имиджевая история для обеих стран, потому что территория спорная", – подытожила Евгения Федотова.

Напомним, 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир боевики открыли огонь по туристам. Это произошло на спорной с Пакистаном территории. Боевики якобы объяснили свое преступление тем, что против переселения в регион более 85 000 "чужаков".

Далее отношения стран только ухудшались, ведь Индия вышла из договора о распределении водных ресурсов и перекрыла реку Инд, которая является главным источником воды для Пакистана. В ответ Пакистан пригрозил войной. Заметим, обе страны являются ядерными.