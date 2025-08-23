После ударов Украины по нефтепроводу "Дружба" Орбан направил письмо Дональду Трампу. Он выразил возмущение из-за того, что через этот нефтепровод получают нефть Словакия и Венгрия. Трамп якобы отреагировал на письмо – Переписка содержит некоторые странные нюансы.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что само оформление опубликованного письма-ответа Дональда Трампа выглядит довольно странным. Часть текста напечатана, где Виктор Орбан обращается к американскому президенту.

Почему Трампу невыгодно реагировать на письмо Орбана?

А якобы Трамп фломастером добавил, что он возмущен из-за такого факта.

Сфотографировал и отправил Орбану, или сказал отсканируйте и отправьте Орбану?! Это вообще выглядит не очень. Тем более, это какое-то неизвестное издание написало, и никакой официальной позиции по этому поводу нет,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что на такие заявления Трампа могли бы резко отреагировать американские медиа. Ведь якобы ответ Трампа фактически означает, что он осуждает действия Украины, которая нанесла удар по нефтепроводу "Дружба" в защите от России.

Более того, Украина, согласно статье 51 Устава ООН, имеет право на самооборону – в частности на нанесение ударов по территории страны, которая осуществляет агрессию. Такой страной является Россия. Удары могут наноситься по стратегическим объектам.

Орбан должен был бы обратиться в Киев

Он добавил, что если Орбан зависим от этой нефти, то ему стоит обратиться к Владимиру Зеленскому с предложением. Например, Украина могла бы отказаться от удара по нефтепроводу, если Венгрия перестанет блокировать украинскую евроинтеграцию.

На сегодня Венгрия – единственная страна, которая заблокировала открытие кластеров. Кстати, европейские лидеры просили Трампа позвонить Орбану и спросить, почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

Он добавил, что письмо Виктора Орбана к Трампу выглядит довольно инфантильно и портит его имидж. Трамп не должен был бы вмешиваться – потому что это подрывает его собственный авторитет.

Как Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС?