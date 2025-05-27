Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Навроцкого в соцсети Х (ранее твитер). Там кандидат в президенты Польши поделился новостью о результатах теста.

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Навроцкий сдал тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши сообщил, что тест на наркотики показал отрицательный результат.

Поляки хотят быть уверенными, что будущий президент полностью здоров. Вот почему я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь пана Рафала! Наберись смелости! Если ты чистый, тебе нечего бояться!"

– написал Навроцкий.

В издании Super Express сообщили, что получили результаты исследования, которое не выявило в организме Навроцкого запрещенных веществ. В частности, как указывается, в организме политика не обнаружили амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуану.

Напомним, что во время недавних предвыборных дебатов Навроцкий шокировал необычным жестом, после чего его заподозрили в наркозависимости. Сам политик вскоре сообщил, что это были никотиновые резинки.

Также Навроцкий предложил проверить кандидатов на наличие в их организме наркотических веществ, чтобы развеять сомнения общества.