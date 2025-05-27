Кандидат в президенты Польши сдал тест на наркотики: что он показал

Кандидат на пост президента Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наркотики. Политик также призывает сделать то же самое своего оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Навроцкого в соцсети Х (ранее твитер). Там кандидат в президенты Польши поделился новостью о результатах теста.

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Навроцкий сдал тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши сообщил, что тест на наркотики показал отрицательный результат.

Поляки хотят быть уверенными, что будущий президент полностью здоров. Вот почему я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь пана Рафала! Наберись смелости! Если ты чистый, тебе нечего бояться!"

– написал Навроцкий.

В издании Super Express сообщили, что получили результаты исследования, которое не выявило в организме Навроцкого запрещенных веществ. В частности, как указывается, в организме политика не обнаружили амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуану.

Напомним, что во время недавних предвыборных дебатов Навроцкий шокировал необычным жестом, после чего его заподозрили в наркозависимости. Сам политик вскоре сообщил, что это были никотиновые резинки.

Также Навроцкий предложил проверить кандидатов на наличие в их организме наркотических веществ, чтобы развеять сомнения общества.