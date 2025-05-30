Катамин, экстази и грибы: Маск употреблял наркотики во время предвыборной кампании Трампа, – NYT
- По данным NYT, во время предвыборной кампании Трампа Маск употреблял кетамин, экстази и психоделические грибы.
- Миллиардер и его адвокат не ответили на просьбу прокомментировать употребление наркотиков, а после публикации NYT Маск обвинил издание в фейках.
Во время предвыборной кампании Дональда Трампа его близкий союзник Илон Маск употреблял наркотики гораздо интенсивнее, чем раньше. Речь идет о кетамине, экстази и психоделических грибах.
Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в The New York Times со ссылкой на источники из окружения миллиардера, передает 24 Канал. Он якобы путешествовал с ежедневной аптечкой, которая содержала стимуляторы.
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Что известно о наркозависимости Маска
Неизвестно, принимал ли Маск наркотики, с тех пор, как оказался в Белом доме и и получил полномочия сократить федеральную бюрократию.
Однако в издании отмечают – бизнесмен демонстрировал нестабильное поведение, оскорблял членов кабинета, жестикулировал как нацист и искажал свои ответы в постановочном интервью.
Миллиардер и его адвокат не ответили на просьбу СМИ прокомментировать вероятное употребление наркотиков. Кроме того, Белый дом молчит на вопрос о том, просил ли он главу DOGE сдать анализы.
Напомним, ранее Маск рассказывал, как принимал от депрессии прописанный кетамин примерно каждые 2 недели. "Мне очень не нравится употреблять нелегальные наркотики", – сказал он своему биографу.
К слову, после этой публикации NYT американский бизнесмен обвинил издание в фейках.
Подождите, NYT – это то же издание, которое получило Пулитцера за фейки о Рашагейте? Это та же организация? Мне кажется, в суде признали, что ваша статья – это ложь. Поэтому Пулитцеровскую премию придется вернуть,
– заявил Маск.