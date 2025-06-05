Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Маска в Х. В деле указаны имена более 150 человек, связанных с миллионером Джеффри Эпштейном, который в 2019 году в тюремной камере совершил самоубийство.

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Трамп есть в файлах Эпштейна, – Маск

Рассекречены первые документы по этому делу были в начале 2024 года.

Маск говорит, что ее не опубликовали якобы именно из-за Трампа.

Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Добрый день, DJT!

– написал Маск.

Что известно о файлах Эпштейна

Файлы Эпштейна – неофициальное название документов, показаний, судебных материалов и журналистских расследований в отношении Джеффри Эпштейна. Участие в следствии также принимало ФБР и другие агентства.

Расследование продолжалось в течение 2002 – 2005 годов.

В 2024 – 2025 годах рассекретили тысячи страниц из судебных дел: показания жертв, имена фигурантов дела, показания о сексуальной эксплуатации, переписки и финансовые документы.

Также Эпштейн имел адресную книгу, в которой содержатся имена сотен политиков, бизнесменов, звезд, ученых, которых тот приглашал в свой частный самолет или на остров.

В файлах Эпштейна также содержатся материалы по гражданскому делу Вирджинии Джуффре против Гислейн Максвелл. Мир увидели документы, в которых есть имена высокопоставленных чиновников, свидетельства о сексуальном рабстве и описания обстоятельств, как подбирали девушек.